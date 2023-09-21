أغرب من الخيال.. تفاصيل سرقة دبابة إسرائيلية تُدعى "ميركافا 2"

في واقعة فريدة من نوعها.. تبحث السلطات الإسرائيلية عن دبابة تم سرقتها من منطقة تدريب عسكرية، وهو ما أثار حالة من السخط بسبب تلك الواقعة بغياب الدبابة ميركافا 2 الإسرائيلية والتي اختفت من منطقة تدريب في شمال إسرائيل بالقرب من مدينة حيفا الساحلية.

تفاصيل سرقة الدبابة الإسرائيلية

وتحاول السلطات الإسرائيلية معرفة تفاصيل سرقة تلك الدبابة المدرعة الثقيلة، حيث كشفت الشرطة الإسرائيلية عن العثور على دبابة خارج الخدمة في باحة للخردة بعد الإبلاغ عن سرقتها من قاعدة عسكرية.. ولكن في نهاية المطاف تم العثور عليها وكشف الجيش أن الدبابة منزوعة السلاح وأنظمتها لا تعمل، وأنها تستخدم للتدريب.

سرقة الدبابات في إسرائيل عرض مستمر

ولكن رغم المحاولات المستميتة من السلطان في إسرائيل على تصدير أن تلك الواقعة ليس خطيرة، إلا أنها لم تحدث أول مرة ليست المرة ففي فبراير سرقت دبابة من موقع تذكاري لاستخدامها في الاحتجاجات ضد الحكومة.

الشرطة تلقي القبض على المتهمين في سرقة الدبابة

ووفقًا للجيش الإسرائيلي استخدمت الدبابة في الآونة الأخيرة كمركبة ثابتة لتدريبات الجنود، مع الأخذ في الاعتبار أن الشرطة ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية السرقة.. لمعرفة كيف تمت عملية السرقة.