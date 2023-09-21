الجالية المصرية برومانيا تدشن حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

دشن أبناء الجالية المصرية في رومانيا حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" وذلك دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرب الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي الدكتور عبدالله مباشر إن الجالية المصرية في رومانيا إحدى أكثر الجاليات المصرية في أوروبا ارتباطا بمصر.

وأضاف مباشر أن المصريين برومانيا مثلهم مثل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية هذا الذي يعني دعمهم بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأكد أن الرئيس السيسي يمتلك من المقومات ما يجعله الأنسب والأجدر على قيادة مصر أكبر دولة في المنطقة وواحدة من أهم الدول على المستوى الدولي.