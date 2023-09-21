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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الأمهات بــ 57 جنيهًا.. تعرف على أسعار الدواجن والطيور بالمنيا

الفراخ البيضاء بالمنيا
الفراخ البيضاء بالمنيا

شهدت أسواق ومزارع ومحلات  بيع الفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 21 سبتمبر ، إستقرارا ملحوظا لأسعار البيع والشراء ، حيث سجل سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 54 لــ 65 جنيهًا للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 57 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

وسجل سعر الفراخ البيضاء  60 جنيهًا للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الفراخ الساسو للكيلو بين 93 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا  للكيلو ، وسجل سعر الفراخ البلدي للكيلو في بورصة الدواجن 95 جنيهًا  للكيلو ، بينما يصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا  للكيلو ، ، وتراوح سعر الأجنحة ما بين 45 لـ60 جنيهًا  للكيلو ، وسعر الكبد والقوانص ما بين 65 لـ 70 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

وترواح سعر  بيع الأوراك من 65 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 85 لـ90 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو الدبابيس 92 جنيهًا للكيلو  ، وتراوح سعر الفراخ البانيه ما بين 155 لــ 160 جنيهًا  للكيلو، ووصل سعر كيلو الشيش طاووق لــ  150 جنيهًا  للكيلو ، ووصل سعر جوز الحمام 110 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

وجاء سعر الفراخ البلدى اليوم  الخميس 21 سبتمبر نحو 115 جنيهًا للكيلو ، أما سعر كيلو الفراخ العتاقى 100 جنيهًا للكيلو ، ووصل سعر كيلو الأرانب لــ  95 جنيهًا للكيلو  ، كما سجل سعر البط البلدي 110 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 56 جنيهًا  ، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 100 جنيهًا للكيلو ، وسجل سعر البط المولار نحو 65 جنيهًا للكيلو  .

 

 

 

وبلغ سعر كرتونة   البيض الأحمر نحو 103 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهًا ، وكرتونة البيض الأبيض بـ 110جنيهًا  ، لتصل للمستهلك بسعر 118 جنيهًا  ، وسجل البيض البلدي 114 جنيهًا ، وتباع في الأسواق بسعر 121 جنيهًا .

 

 

 

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .

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