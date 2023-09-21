beIN SPORTS تبث مباريات دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أوروبا وآسيا

أعلنت beIN SPORTS عن نقل مباريات دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا اللتين تنطلقان خلال سبتمبر الجاري، مما يتيح للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة مجموعة كبيرة وحصرية من المباريات العالمية عالية المستوى على مدار تسعة أشهر.

وتنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأبرز في القارة، في 19 سبتمبر الجاري معلنةً عن الموسم الأخير من الصيغة الحالية لهذه المنافسات. وستقوم beIN بنقل كل مباراة بشكلٍ مباشر وحصري وصولاً إلى المباراة النهائية ضمن ملعب ويمبلي بلندن في يونيو 2024، كما ستوفر تغطية شاملة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك من خلال منصاتها العديدة بمشاركة نخبة من أبرز النجوم الدوليين في عالم كرة القدم الذين يقدمون تحليلات وآراء متخصصة.

وتبدأ التغطية الخاصة بمساء يوم الثلاثاء عودة نادي نيوكاسل يونايتد بعد غياب استمر 20 عاماً، حين يسافر الفريق إلى إيطاليا لمواجهة نادي إيه سي ميلان. وتُبث المباراة عند الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة باللغة العربية على قناة beIN SPORTS 2، وباللغة الإنجليزية على قناة beIN SPORTS 1 ENGLISH. وتكتمل المتعة مع تغطية مباشرة تبدأ في الاستديو التحليلي قبل 45 دقيقة من انطلاق المباراة.

ويواجه نادي باريس سان جيرمان بحلته الجديدة بوروسيا دورتموند، حيث تُبث المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على قنوات beIN SPORTS 1 وbeIN 4K وbeIN SPORTS 1 ENGLISH، يسبقها الاستديو التحليلي الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما يشهد الثلاثاء مواجهات حماسية لنوادي برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، تليها يوم الأربعاء منافسات لبقية نوادي النخبة الأوروبية بما فيها ريال مدريد وبايرن ميونيخ وأرسنال ونابولي وإنتر ميلان.

وتنطلق مباريات النسخة 42 من دوري أبطال آسيا يوم 18 سبتمبر، حيث تُبث مباريات البطولة على قنواتbeIN SPORTS AFC المخصصة. وتزايد الاهتمام العالمي بكرة القدم الآسيوية نظراً لوجود عدد كبير من النجوم الدوليين الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي.

ويواجه نادي الهلال السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري، حيث يستعد النجم البرازيلي نيمار لخوض مشاركته الأولى في هذه البطولة ضمن تشكيلة فريق الهلال، إلى جانب كل من زميله الحالي في الفريق ومدافع تشيلسي السابق كاليدو كوليبالي؛ ولاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز؛ والمهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش. كما يشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما ضمن تشكيلة نادي الاتحاد السعودي التي تتوجه إلى طشقند في أوزباكستان لمواجهة نادي أجمك إف سي في الأمسية نفسها.

ويلعب نادي أوراوا ريد دايموندز، حامل لقب البطولة، أولى مبارياته يوم 20 سبتمبر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتُبث المباراة على قناة beIN SPORTS 3 AFC. وتضم نسخة البطولة لهذا العام 40 فريقاً يخوضون مبارياتهم الافتتاحية في البطولة أيام 18 و19 و20 سبتمبر الجاري.

كما تنقل beIN SPORTS مباريات بطولة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، التي تنطلق يوم الخميس 21 سبتمبر. ومن بين الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم ليفربول ومرسيليا وروما وفياريال وبطل دوري المؤتمر الحالي وست هام.

وتحرص beIN على تقديم تغطية واسعة لهذه المنافسات البارزة، حيث يتمّ بث 130 مباراة مشوقة مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN خلال الأسبوع الافتتاحي لدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا.