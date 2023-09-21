الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
ads

العثور على جثمان شاب بأحد شوارع دار السلام

جثمان
جثمان

تمكن رجال مباحث القاهرة من العثور على جثمان شاب بأحد الشوارع فى منطقة دار السلام.

وبالفحص والتقنين تبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في دار السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

مواد متعلقة

بناء ٢٥ مركب صيد و ٥٠ قارب للعمل بالبحيرات المصرية

طقس اسيوط .. شمس ساطعة و سماء صافية والعظمي 36 درجة مئوية

beIN SPORTS تبث مباريات دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أوروبا وآسيا

مصر ترحب بقرار الامم المتحدة بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز جهود الوقاية والتأهب للأوبئة

نائب رئيس جامعة الأزهر: الجامعة كانت سباقة في عقدها لمؤتمر تغير المناخ عام 2021م

البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس
الجريدة الورقية