العثور على جثمان شاب بأحد شوارع دار السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة من العثور على جثمان شاب بأحد الشوارع فى منطقة دار السلام.

وبالفحص والتقنين تبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في دار السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.