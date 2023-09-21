الجيش اللبناني يحبط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية

أعلن الجيش اللبناني ، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية بعد تبادل لإطلاق النار مع مهربين أسفر عن مقتل أحدهم.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن دورية من الجيش أحبطت أمس محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.

وأضاف أن عناصر الدورية تعرضت لإطلاق نار من قبل المهربين وردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وتم نقله إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن البضائع المضبوطة سلمت إلى المراجع المختصة وتم مباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق، نجحت عناصر الجيش اللبناني في ضبط شاحنة" بيك اب" محملة بأسلحة وذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة.

وذكرت صحيفة “ليبانون نيوز” أنه تبين أن هذه الشاحنة تحركت من حي حطين وكانت في طريقها إلى خارج المخيم دون أن تعرف وجهتها.

وأبانت الصحيفة اللبنانية أن عناصر الجيش ألقت القبض على 3 أشخاص بهذه القضية، وتم اقتيادهم مع الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية للجيش.

جدير بالذكر أن مخيم عين الحلوة يشهد توترات كبيرة بين عناصر مسلحة وحركة فتح الفلسطينية أودت بحياة العديد من الأشخاص وأجبرت آخرين على إخلاء المخيم.

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