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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البلطي  بـ  20 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك بالمنيا

أسماك
أسماك

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 21 سبتمبر ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء ، حيث تراوح  سعر بيع البلطي الأسواني  ما بين 20 لــ 60 جنيهًا  للكيلو .

والبياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، والثعابين من 50 لــ  250 جنيهًا للكيلو  ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى  بلغت من  50 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ  265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ  280 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا  للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66  جنيهًا  للكيلو ،وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200  جنيهًا  للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، والبوري 80 لــ  100 جنيهًا  للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

 

 

 

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 380 لــ  480 ،وسجل سعر الجمبرى مقاس 1 ، ما بين 270 لــ  370   جنيهًا للكيلو  ، وتراوح سعر الجمبرى مقاس 2  ،  من 1960 لــ  290 جنيهًا  للكيلو ، والجمبرى مقاس 3 من 70 لــ 160 جنيهًا للكيلو .

 

 

 

جديرا بالذكر ، ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ، ( نهر النيل – البحر  اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد  لحملات تفتيشية  على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم  شباك  الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .

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