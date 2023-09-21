الليلة..فاركو وفيوتشر في صدام قوي بافتتاح الدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في صدام قوي الليلة مع نظيره فريق فيوتشر في افتتاح مشوار الفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024 والتي ستقام على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وتعد المبارة احد المواجهات الصعبة نظرا لقوة الفريقين وتسلحهما بالعديد من الصفقات الجديدة استعدادا للدوري، بجانب سعيهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة وتحقيق انطلاقة قوية بضربة البداية.

ويسعى فريق فيوتشر إلى الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي بعدما انهى الموسم بين الكبار محتلا المركز الرابع برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

بينما يسعى فيوتشر إلى تعزيز تواجده في الدوري المصري والذي أثبت كفاءة مبيرة في أول ظهور له بالموسم الماضي حيث احتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة متفوقا على فرق عريقة مثل الاسماعيلي وسموحة والداخلية وغزل المحلة.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فاركو وفيوتشر اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وفيوتشر

وتذاع مباراة فاركو وفيوتشر حصريا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمنافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

محمود ناجي حكما لمباراة فاركو وفيوتشر في الدوري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة فاركو وفيوتشر، ضمن لقاءات الدوري الممتاز. زالذي يضم كل من: محمود ناجي حكما للساحة ويعاونه هشام الدسوقي مساعدا أول، ومحمد عاطف زناري مساعدا ثان، و السيد منير حكما راب، و أحمد الغندور و أحمد حمدي للفار.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام فاركو في الدوري

ومن المنتظر أن يبدأ علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر مباراته أمام فاركو بتشكيل يضم كل من:

محمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمى.

جوزيف جوناثان و سعد سمير و محمود مرعي و عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع.

مهند لاشين و كريم نيدفيد و ناصر ماهر و أيمن صفاقسي و مصطفى البدري في خط الوسط .

ويقود الهجوم مروان محسن.

بينما سيشهد تشكيل فاركو العديد من المفاجات بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين على رأسهم لاعب المنتخب السابق عمرو وردة.