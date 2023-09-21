بينقب عن الآثار.. الحماية المدنية تنقذ عامل وقعت عليه حفرة

انتشل رجال الحماية المدنية عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية جرزا في العياط، وتم نقله إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة على أحد الأشخاص في قرية بالعياط.



انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية وانتشاله ونقله إلى مستشفى العياط المركزي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وفي واقعة آخرى توفى شخص في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة حدائق أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب اعلي الطريق فى حدائق أكتوبر، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة قائد الموتوسيكل، وجري نقله إلي مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.