الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أفضل الأعمال للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

أيام قليلة ويحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بالمولد النبوي الشريف مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر، إذ يعد الاحتفال بالمولد النبوي شاهد على حبنا لرسول الله، فمحبة رسولنا فرض عين على كل مسلم وهي من شروط الإيمان ودونه لا يتم إيمان العبد ولا تقبل منه الأعمال الصالحة.

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الخميس 28 سبتمبر إجازة في البنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف

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الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي

أفضل الاعمال 

ويعد الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة وغوث الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان.

كما يستحب يوم مولد نبينا الكريم إحياء سنته من خلال تدريسها وتعلمها وتعليمها لأبنائنا، ففي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث رضي الله عنه: "مَنْ أحْيا سُنَّةً من سُنَّتِي قدْ أُمِيتَتْ بَعدِي فإنَّ لهُ من الأجرِ مِثلَ مَنْ عَمِلَ بِها من غَيرِ أنْ يَنْقُصَ من أُجُورِهِمْ شيءٌ ومَنِ ابْتدَعَ بِدعةً ضَلالَةً لا يَرْضَاها اللهُ ورسولُهُ كان عليه مِثلُ آثامِ مَن عَمِلَ بِها لا يُنقِصُ ذلِك من أوزارِ الناسِ شيئًا".

الصيام حيث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أيام الإثنين "فسئل عن صومه؟، قال: ذاك يوم ولدت فيه".

التعريف بسيرة النبي “ صلى الله عليه وسلم”.

صلة الأرحام وإطعام الفقراء والمساكين 

إظهار الفرح والاستبشار بمولده

الذكر وكثرة الاستغفار

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