ندوة عن زواج القاصرات بمركز شباب مغاغة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المنيا ، تنفيذ ندوة وعى صحى عن زواج القاصرات بمركز شباب مدينة مغاغة ، بمشاركة 60 عضوا من الطلائع من الجنسين ، بحضور مدير المركز ، ومشرفي النشاط بالمركز والمحاضربالإدارة الصحية بمغاغة.

سرد المحاضر خلال فعاليات الندوة ، مخاطر زواج القاصرات على صحة الأم والجنين ، وتجريم القانون المصري لزواج القاصرات ، لضياع حقوقها الشرعية والقانونية ، والتي تعمل على زيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري لعدم تحمل المسؤولية ، وأنه يجب الزواج للبالغين لتحرير عقد الزواج وضمان لحقوق الزوجين ، وجاء ذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.

يأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه، مدير ادارة الشباب والرياضة بمغاغة.