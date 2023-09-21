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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن زواج القاصرات بمركز شباب مغاغة

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة  الشباب والرياضة  بمغاغة شمال المنيا ، تنفيذ ندوة وعى صحى عن زواج القاصرات بمركز شباب مدينة مغاغة ، بمشاركة 60 عضوا من  الطلائع من الجنسين ، بحضور مدير المركز ،  ومشرفي  النشاط بالمركز والمحاضربالإدارة الصحية بمغاغة.

سرد المحاضر خلال فعاليات الندوة ، مخاطر زواج القاصرات  على صحة الأم والجنين ، وتجريم القانون المصري لزواج  القاصرات ، لضياع حقوقها الشرعية والقانونية ، والتي تعمل على زيادة حالات الطلاق والتفكك الأسري لعدم تحمل المسؤولية ، وأنه يجب الزواج للبالغين لتحرير عقد الزواج وضمان لحقوق الزوجين ، وجاء ذلك من منطلق حرص إدارة الشباب  والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.

يأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة  سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه، مدير ادارة الشباب والرياضة  بمغاغة.

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