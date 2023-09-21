التحقيق مع متهمين نشبت بينهم مشاجرة بالعياط وإصابة أحدهم بخرطوش

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على متهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفر عمار بالعياط.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ألقاء القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص برش خرطوش في قرية كفر عمار بالعياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



وكانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، بقرية كفر عمار في العياط.



وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شخصا أصيب برش خرطوش، نتيجة إطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم.





تم نقل المصاب لمستشفى العياط المركزي، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وفي واقعة آخرى أصيب شخصان، في تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي .

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة شابين في تصادم دراجتين بخاريتين بمركز فرشوط، وأسفر عن إصابة، ماهر سيد محمود، يبلغ من العمر 20 عاماً، مقيم بحاجر الدهسة التابعة لقرية العركي، و علي احمد عباس، يبلغ من العمر 17 عاماً مقيم بعزبة هارون، جراء تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي ، لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.