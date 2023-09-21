وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأوسيم

توفى شخص وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق ترعة الزمر بأوسيم، وتم نقلهم الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وتم الدفع بالخدمات المرورية، وونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ووفاة شخص و إصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل حرق عامل طفليه بمياه نار والتخلص من حياته في القاهرة

قرر عامل في لحظة ضعف التخلص من حياته وحرق طفليه، بسبب رفع زوجته دعوى خلع ضده وحصولها على حكم بالنفقة، مما دفعه لإحضار كمية من مياه النار الحارقة وسكب جزء منها على طفليه وشرب ما تبقى من الزجاجة.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بوجود متوفي ومصابين داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص عثر على جثة عامل بورشة وبجواره ابنيه مصابين بحروق شديدة جراء تعرضهم لرش مياة النار، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خلع ضده بالإضافة لحكم المحكمة لها بنفقة.



وأضافت التحريات أنه فى يوم الواقعة أحضر المتوفى زجاجة مياه نار وألقاها على ابنيه البالغين من العمر 17 و15 عاما مما تسبب فى إصابتهما بحروق، وعقب ذلك شرب ما تبقى في الزجاجة مما تسبب فى احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخماد حريق شب داخل شقة في الهرم



نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، دون إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتمت السيطرة عليه، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.