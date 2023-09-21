الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل محل تجاري في أبو النمرس

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

 

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محل تجارى فى شارع أحمد بدوى نطاق منطقة أبو النمرس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتمت السيطرة عليه .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
وفي واقعة آخرى أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي .    

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  يفيد بإصابة شابين في تصادم دراجتين بخاريتين بمركز فرشوط، وأسفر عن إصابة، ماهر سيد محمود، يبلغ من العمر 20 عاماً، مقيم بحاجر الدهسة التابعة لقرية العركي، و علي احمد عباس، يبلغ من العمر 17 عاماً مقيم بعزبة هارون، جراء تصادم دراجتين بخاريتين بمدينة فرشوط .  

جرى نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي ، لتلقي العلاج، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.   

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