إطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون قريبًا (شاهد)

قال وليد الدرملي مدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، إن المشروع قومي ويأتي في إطار توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية مصر 2030 لتطوير المحافظات والأقاليم، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاقه قريبا.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

وأضاف “الدرملي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” أن سوهاج لم تحصل على حقها في الاهتمام الثقافي، لكن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بذلت جهودا كبيرة لإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لهذا المشروع، وتوجه بعض أعضاء اللجنة في الأسبوع قبل الماضي لمقابلة محافظ سوهاج.

الموسيقى والشعر والقصة والإنشاد

وتابع، أن المشروع يعمل بأسلوب لامركزي للوصول إلى كل قرية لديه مواهب مختلفة في كل المجالات مثل الموسيقى والشعر والقصة والإنشاد من سن 8 إلى 15 سنة ومن 16 إلى 30 سنة، كما يستهدف 11 مركزا في سوهاج.

