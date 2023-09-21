انقلاب به الموتوسيكل.. وفاة شخص في أكتوبر

توفى شخص في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة حدائق أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب اعلي الطريق فى حدائق أكتوبر، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة قائد الموتوسيكل، وجري نقله إلي مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي السابق تعرض 4 أشخاص للاصابة باصابات مختلقة في حادث انقلاب ميني باص بطريق الإسكندرية مطروح، تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق.

وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من "السيدة سنوسي محمود 54 مصابة بكدمة شديدة بالظهر، أحمد عباس حسن 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ساميه محمد موسى 60 سنة مصاب بكدمة شديدة بالظهر، وفاء سنوسي محمود 41 سنة مصاب كدمة شديدة بالرقبة".

وقام الطاقم الطبي في مستشفي الضبعة المركزي ، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.