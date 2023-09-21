مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعقلين

تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، والتي تشهد إقامة 5 مواجهات قوية ومرتقبة ترصدها لكم بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية:

الهلال ضد ضمك ..

يحل فريق الهلال ضيفًا على ضمك في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) لحساب الجولة التاسعة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

الاتحاد ضد الفتح ..

يستعد فريق الاتحاد لاستقبال ضيفه الفتح في المباراة الصعبة والقوية التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة السابعة من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

الاتفاق والطائي ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين جعفر الصليح وحماد العنزي.

التعاون والرائد ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عيسى الحربين وسليمان السريف.

الشباب والحزم ..

ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عبدالله الحربي وأحمد النفيسة.