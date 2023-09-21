الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقط من على السلم.. وفاة طفل في سوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

شهدت مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج استقبال طفل يبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة على إثر سقوطه من أعلى السلم وإصطدامه بحائط الأسانسير.

تم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طفل إلى المستشفى جثة هامدة على إثر تعرضه للسقوط من علو بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين بوصول الطفل م . أ . م 6 سنوات إلى المستشفى العام بطهطا جثة هامدة.

وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، حيث أشارت المعلومات الأولية بسقوط الطفل من أعلى السلم وأصطدم بالحائط الخاص بالأسانسير، مما نتج عنه إصابته التي أدت إلى وفاته.

تم اتخاذ ما يلزم قانونا حيال الواقعة، وتم تكليف الأجهزة المعنية لكشف ملابسات الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة .

يذكر أن مستشفى دار السلام المركزى، استقبل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة على إثر سقوطه من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل صغير عقب سقوطه من اعلى سلم منزله بدائرة مركز شرطة دار السلام وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورد اشارة  من مستشفي دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول الطفل مبدي ط م ع سن 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمه إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال والده المدعو طه م ع ا 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أعلي سلم المنزل بالطابق الثالث إنزلقت قدمه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

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