Starlink تفقد 200 قمر صناعي في شهرين

كان هناك ارتفاع طفيف في عدد أقمار ستارلينك الصناعية المحترقة خلال فصل الصيف، وفقًا لبيانات تتبع الأقمار الصناعية.

فقدت ستارلينك، وهي مجموعة أقمار صناعية تديرها شركة الفضاء SpaceX، 212 قمرًا صناعيًا في الفترة الممتدة من 18 يوليو إلى 18 سبتمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها موقع Satellitemap.space.

وتشير البيانات إلى أن عدد الأقمار الصناعية المحترقة يتزايد بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن يمكن ملاحظة ارتفاع كبير بدءًا من شهر يوليو.

ومن غير الواضح ما إذا كان من المقرر أن تخرج هذه الأقمار الصناعية من مدارها أو ما إذا كانت عمليات الاحتراق نتيجة لفشل. تواصلت Cybernews مع SpaceX للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.

وشكك بعض الخبراء في دقة الأرقام المنشورة على موقع التتبع، قائلين إنها تبدو مرتفعة بشكل غير عادي. وفقًا لموقع Satellitemap.space، تعتمد بياناته على معلومات التتبع العامة المنشورة على موقع space-track.org وأماكن أخرى.

تم تصميم أقمار ستارلينك الصناعية لتحترق في الغلاف الجوي للأرض في نهاية دورة حياتها، والتي تبلغ حوالي خمس سنوات.

بدأت شركة SpaceX في إطلاق أقمار Starlink الصناعية في عام 2019. وتم إرسال أكثر من 5000 قمر صناعي إلى المدار السفلي للأرض منذ ذلك الحين. ومن بين هؤلاء، يُعتقد أن حوالي 4500 منهم نشطون.

يمكن أن تكون الأقمار الصناعية أيضًا عرضة للعواصف الكهرومغناطيسية، مع تسجيل التوهجات الشمسية القوية هذا الصيف مع دخول الشمس في فترة من النشاط المتزايد.

لقد أثرت الأحداث الشمسية المدمرة على Starlink من قبل. وفي فبراير من العام الماضي، قالت شركة SpaceX إنها فقدت 40 قمرًا صناعيًا جديدًا بعد وقت قصير من إطلاقها بسبب عاصفة كهرومغناطيسية. عند حساب إطلاق الصاروخ، فمن المحتمل أن يكلف الشركة حوالي 100 مليون دولار كتعويضات.

تم التحديث في 20 سبتمبر بتفاصيل إضافية حول مصدر بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية.