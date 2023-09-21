الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم: معاينة تفصيلية لعدد 160 كوبري لاتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية، وتقييم حالة الكبارى الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت والكبارى طبقاً لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية لعدد ١٦٠ كوبري لاتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأى تدخل فنى.

وتم التأكيد على أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكبارى بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة للاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشآت والحفاظ على سلامتها.

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