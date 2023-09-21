جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام 3 مواجهات قوية ومرتقبة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

الزمالك ضد بيراميدز ..

تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

فاركو ضد فيوتشر ..

ستقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي طارق حسن.

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا ..

ستقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد الإسكندرية، وستكون مذاعة عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.