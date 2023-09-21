رئيس جامعة سوهاج: تكليف 35 معيداً جديداً بكلية الطب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تكليف ٣٥ معيداً جديداً بكلية الطب، وذلك في إطار حرص الجامعة علي تأهيل كوادر علمية وأكاديمية جديدة من الشباب، ليكونوا نواة جديدة للبحث العلمي والعمل الأكاديمي خلال السنوات القادمة، في مختلف التخصصات الطبية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والرقي والنجاح .

وجدير بالذكر أن قرار التكليف تضمن كلاً أحمد حلمي محمود بقسم طب وجراحة العيون، علياء خيري ومحمد فيصل محمد الأمير ومحمد سعد بقسم الباطنة العامة، ومحمد عادل بقسم العصبية والنفسية، مصطفي البدري قسم جراحة المخ والاعصاب، وتكليف كلاً من محسن أحمد وحسام عدلي بقسم جراحة الأوعية الدموية، و إسراء عبد العظبم ورغدة محمد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، وتكليف احمد محمد وعبد الرحيم محمد بقسم جراحة العظام، و كلاً من مؤمنة محمد ونشوي خلف بقسم طب المتاطق الحارة والجهاز الهضمي.





كما شمل القرار ايضاً تكليف كلاً من لمياء كامل ومنة الله مؤمن بقسم طب الأطفال ، وأحمد صلاح بقسم التوليد وأمراض النساء، و كلاً محمد يوسف ومصطفي كمال وزياد أحمد بقسم التخدير والعناية المركزة ، كما تم تكليف محمود فهمي وأحمد عمر ومايكل اشرف بقسم الجراحة العامة، واحمد محمد بقسم جراحة التجميل، ‏وكلاً من إسراء محمد و ياسمين عبد الفتاح وتقي محفوظ بقسم الروماتيزم والتأهيل، وكلاً من عمرو حامد ومروة تاصر وسماح حلمي بقسم الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلي تكليف آيه أحمد بقسم علاج الاورام ، و شروق عاطف بقسم الطب النووي، وكلاً من روفيدة سعد الدين و آلاء صابر بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية.