خلافات مالية.. إصابة مزارع ونجل شقيقه برش خرطوش في مشاجرة بطما

شهدت قرية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات مالية نتج عنها إصابة مزارع برش خرطوش بالبطن وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي ونجل شقيقه برش خرطوش بالفخذ الأيمن وجرى نقله لمستشفى طما المركزي تعدى عليهما شقيقين بالضرب بسلاح ناري وإحداث الإصابات المنوه عنها وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية العتامنة دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "عبد الله . ع . م . ع" 42 سنة مزارع مصاباً برش خرطوش بالبطن وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي ونجل شقيقه "محمد . ق . ع . م" 22 سنة مزارع مصاباً برش خرطوش بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى طما المركزي .

وطرف ثان "أحمد . ع . م . ح" 50 سنة مزارع وشقيقه "محمد . ع . م . ح" 60 سنة مزارع بدون إصابات الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وأتهم الطرف الأول – الأول من الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات مالية فيما بينهم .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .