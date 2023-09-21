جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 / 9 والقنوات الناقلة

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، على مستوى مختلف البطولات، حيث تقدم اليوم عدة مواجهة قوية ومرتقبة بالدوري المصري والدوري السعودي والبطولات الأوروبية نرصدها لكم في السطور التالية.

الدوري المصري الممتاز :

الزمالك ضد بيراميدز ..

تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد الدفاع الجوي من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

فاركو ضد فيوتشر ..

ستقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي طارق حسن.

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا ..

ستقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد الإسكندرية، وستكون مذاعة عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

الدوري السعودي للمحترفين :

الاتفاق والطائي .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين جعفر الصليح وحماد العنزي.

التعاون والرائد .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عيسى الحربين وسليمان الشريف.

ضمك والهلال .. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

الاتحاد وضمك .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.

الشباب والحزم .. الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة SSC HD بصوت المعلقين عبدالله الحربي وأحمد النفيسة.

الدوري الأوروبي ..

ليفربول ضد لاسك لينز النمساوي.. ستنطلق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

باير ليفركوزن ضد هاكن .. ستنطلق الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 .