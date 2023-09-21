الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس السوري يصل إلى الصين في أول زيارة رسمية

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين، بصحبة زوجته أسماء الأسد، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

 

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وعرض تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي بثا مباشرا لوصوله إلى هانغتشو، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين سيعقدان "قمة سورية صينية"، مضيفة "كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وأسماء الأسد في مدينتي هانغتشو وبكين".

وسيحضر قادة عدد من الدول حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر.

وسيقيم شي مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين، وفق ما ذكرت "سي سي تي في".

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.

ويشارك في هذه الألعاب التي تمّ تنظيمها للمرة الأولى نيودلهي في 1951 رياضيون من 45 دولة ومنطقة في آسيا والشرق الأوسط.

 

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