مبيعرفش يعوم .. غرق عامل أثناء استحمامه في نهر النيل يدار السلام

توفي عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج غرقا أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "زايد . ا . ع . م" 22 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي .





وبسؤال شقيقه "شعبان . ا . ع . م" 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفة التيار وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .