انتظام الدراسة وإنهاء حركة الانتدابات وخطة الموجهين على طاولة أزهر سوهاج

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، سلسلة ‏اللقاءات التي تنظمها المنطقة مع موجهي الإدارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث التقى فضيلته مع ‏إدارتي جرجا والعسيرات، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة.‏





واستمع مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية في بداية اللقاء لخطط الإدارات والتوجيه، وأكد الاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني ‏والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوي العام للطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من ‏قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه ‏الفني، والشيخ منصور الكتاتني، مدير إدارة جرجا.‏





وخلال اللقاء، أجاب فضيلة الدكتور أحمد حمادي على استفسارات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع العقبات التي ‏تواجههم، ووعدهم برفع طلباتهم وصوتهم إلى جهات الاختصاص، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطة ‏الموجهين المتابعين والعموم بداية من أول يوم دراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة ‏خطط المناهج والمواد المختلفة، ومتابعة سرعة انتهاء المعاهد من تنسيق وقبول ملفات طلاب مرحلتي ‏رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. ‏





وفي سياق متصل التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مع موجهي إدارتي المراغة وجهينة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة.





واستمع فضيلته في بداية اللقاء لخطط الإدارات والتوجيه، وأكد الاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوي العام للطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ زكريا خليفة، مدير إدارة جهينة، والدكتور فتحي مصطفى، مدير إدارة المراغة.





وشدد الدكتور أحمد حمادي على ضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من أول يوم دراسى لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، ملقيًا الضوء على دور الموجه المتابع للمعهد وأنه يشمل مختلِف نواحي انتظام العملية التعليمية بالمعهد من نظافة وتوفر جميع الوسائل اللازمة وتسليم الكتب وغيرها، وليس فقط متابعة خطط المناهج والمواد الدراسية.





وخلال اللقاء، أجاب رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع العقبات التي تواجههم، مؤكدًا ضرورة إعلاء مصلحة الطالب في المقام الأول.