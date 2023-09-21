استقرار أسعار الخضر والفاكهة اليوم فى الفيوم

تنشر "الوفد" اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الخميس وهو اليوم المخصص للسوق العمومى فى مركز ومدينة ابشواى ومدينة اطسا وقرية مطرطارس وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

وقد استقرت اسعار الخضار والفاكهة واستمرت اسعار الطماطم فى الفيوم فى ارتفاعها فى بعض المناطق ووصل سعر الكيلو 25 جنيها واستمرت اسعار الزيتون فى الاسواق الكيلو بين 20 و30 جنيها للاصناف ومنها البلدى والعجيزى للكيلو و كيلو الخيار 20 جنيها.

وسعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 15 جنيها للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 10 جنيه والاسود ب 7 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10 جنيهات والبصل ب 25 جنيها والتين الرمادى ب 15 جنيها للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 12 جنيها والاحمر ب20 جنيها للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و55 جنيها حسب الاصناف مثل العويسي والزبدية والفص والفونس ونعومى ومبروكة وزبدية وتيمور ودبشاية بينما المانجو "العصير" بـ 15 جنيها و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيها وسعر الجوافة ب 15 جنيها للكيلو والبرقوق الكيلو بـ 20 جنيها و"الاته" ب 10 جنيهات للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيها للنوع البلدى و"الامهات" 15 جنيها والسيوى بـ 20 جنيها والاحمر" زغلول" بـ 15 جنيها ، وبلغ سعر التفاح بـ 35 جنيها للكيلو والموز ب15 جنيها

و سعر كيلو البطاطس 15 جنيها والبطاطا ب 10 جنيه والملوخية 8 جنيهات و سعر كيلوالكوسة 20 جنيه والبامية ب40 جنيها والجزر ب 15 جنيها للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيهات و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 7 و10 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه .

و اسعار الفراخ البيضاء 65 جنيه والفراخ البلدى ب105 والبانية ب 140 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 30 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 280 الى 330 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 260 الى 300 جنيه للكيلو .

خريطة اسواق الفيوم

وجدير بالذكر ان اسواق الفيوم الكبيرة موزعة على جميع ايام الاسبوع يوم السبت سوق مدينة ومركز سنورس والاحد سوق قريتى الشواشنة وسرسنا والاثنين مدينة طاميه وقرى اللاهون وابوكساه وهريت والثلاثاء سوق مدينة ومركز الفيوم وقرية قلمشاه والاربعاء سوق قرى سنهور وسيلا والغرق وتطون والخميس مدينة ومركز ابشواى ومدينة ومركز اطسا وقرية مطرطارس والجمعه مدينة الفيوم بالاضافة الى السويقات اليومية فى القرى .