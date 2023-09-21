جوارديولا يكشف سر تميز "رودري" عالميا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن رودريجو "رودري" يُعد أفضل لاعب خط وسط في العالم.

وذلك بعد أن قدم اللاعب عرضًا مميزًا آخر في المباراة أمام ريد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح مانشستر سيتي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على ريد ستار 3 - 1 مساء الثلاثاء، وسجل جوليان ألفاريز هدفين قبل أن يسجل رودريجو الهدف الثالث للفريق.

وبعد تسجيل هدف الفوز في نهائي البطولة في الموسم الماضي والفوز باللقب، أحرز رودريجو هدفا جديدا إثر تسديدة قوية في شباك حارس مرمى ريد ستار.

وحصل رودريجو على لقب رجل المباراة، ويعتقد جوارديولا أنه لا يوجد لاعب أفضل منه في مركزه.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي مساء الثلاثاء: الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي.

وأضاف:بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى عالِ، كما يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدًا أين يجد اللاعب الحر.

وأكمل جوارديولا: بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل مميز.