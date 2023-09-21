روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدافا منشآت نفطية

أعلن حاكم مقاطعة أورلوف، أندريه كليتشكوف، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا تنفيذ هجوم على منشآت مجمع الوقود والطاقة في المقاطعة، وفق روسيا اليوم.



وكتب كليتشكوف على قناته في "تلغرام": "الليلة، تم التصدي لطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة أورلوف، حاولتا مهاجمة منشآت مجمع الوقود والطاقة".

وأوضح حاكم المقاطعة، أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار إثر هذه المحاولة.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفي أغسطس الماضي، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" الاقتصادي في العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات أكثر من مرة، ودمر الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيّرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس استهدفتا المنطقة ذاتها.