محمد عادل "دولا" يكشف كواليس عرضه للبيع وحقيقة سرقة العقود

تحدث محمد عادل "دولا" لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة عن كواليس عرض النادي الأهلي بيعه.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في البداية تم سرقة العقود من اتحاد الطائرة وكنت وقتها لاعبا في الأهلي انا واحمد سعيد، وبعدها توجهت للنادي ومضيت عقد جديد مع النادي الأهلي وكملت الموسم وقضية سرقة العقود تم حفظها، والموضوع تم غلقه نهائيا وحصلت على البطولة العربية والسوبر المصري مع الأهلي".

وتابع "فوجئت بعد خسارة الدوري بانني موقوف من إدارة الأهلي، الحقيقة انه حدثت مشكلة بيني وبين عبد الله عبد السلام لاعب الأهلي وبعدها اتفاجئت بقرار ايقافي".

وواصل "تم تبليغي بأن قرار ايقافي انه قرار إداري من رئيس النادي، وإنني لن العب مع الفريق".

وأردف "بعد مباريات الكاس وخسارة البطولة، كان الكلام كتير على السوشيال ميديا رغم ان في عقد بيني وبين الأهلي ممتد لسنوات، وهذا الكلام غير صحيح تماما".

واستكمل دولا تصريحاته " الزمالك تفاوض معايا الموسم قبل الماضي وكنت بدون عقد مع الأهلي ووقتها قررت التجديد مع الأهلي، ولم يتحدث معي بعدها الزمالك حتى انتقلت لحتا الاماراتي".

مضيفا "بعد الكأس، علمت بقرار عرضي للبيع من خلال السوشيال ميديا وعندما سألت مسئولين في النادي أكدولي القرار فعلا".

وتابع اللاعب تصريحاته "تم توقيع غرامة وخصم من عقدي قيمتها 45% من قيمة عقدي بجانب شهرين آخرين".

مختتما تصريحاته "موضوع سرقة العقود وانا لاعب في الأهلي، النادي منعني وقتها من الظهور للحديث والرد، لو انا كنت عملت كدة الأهلي مكنش هيقف عليا ويتم شطبي او تحويلي للتحقيق، مكنش الأهلي هيسمي عليا، انا لم ابيع الأهلي ولكن هو من باعني".