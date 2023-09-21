نشرة أخبار التوك شو.. حل أزمة البصل وتحذير من ظهور فيروسات فتاكة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، أن قرار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليا وعلى رأسها إضافة نحو 4 ملايين فدان، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية.

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صدرنا 200 ألف طن زيادة.. نقيب الزراعيين يشيد بوقف تصدير البصل



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عديدة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن مصر لديها ثقة كبيرة في القضاء، والذي يعطي ضمانات وحياد ونزاهة كبيرة في الانتخابات الرئاسية.

أحمد موسى: القضاة فقط هم من سيراقبون الانتخابات الرئاسية (فيديو)



قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الجريمة البيئية بدأت منذ 500 عام، حيث بدأ استخدام الفحم بكثرة، مشيرًا إلى أن حجم المحروقات التي حدث على مدار هذه السنوات لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية، سواء حرق المحروقات المعروفة مثل البنزين والغاز أو الفحم.

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تحذيرات من ظهور فيروسات فتاكة جراء جريمة بشرية مستمرة من 500 عام



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تحرك عاجل من الحكومة بشأن أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء شكوى المواطن خلال الفترة الأخيرة، من الارتفاع الكبير في أسعار البصل في الأسواق، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب الكبرى في الأسواق بين المواطنين.

أحمد موسى: الحكومة انحازت للمواطن بإيقاف تصدير البصل (فيديو)



قال محمدي عيد، الخبير الدولي في مجال البيئة، ورئيس جهاز البيئة الأسبق، إن النباتات عبارة عن مصانع لإنتاج الأوكسجين وفي نفس الوقت مصانع لامتصاص أكسيد الكربون، مشيرًا إلى ان الله خلق الكرة الأرضية في حالة اتزان دقيق للغاية.

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خبير دولي يحذر: التغيرات المناخية تزيد من سرطانات الجلد



قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، إن مدينة درنة الليبية أصبحت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالنظر إلى فداحة الكارثة والموقف على الأرض.

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صحفي ليبى باكيًا: درنة تحولت إلى مدينة أشباح في ساعات



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تشهد استخدام التصويت الإلكتروني، مثلما كان ينتظر البعض، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن أنها لن تستخدم التصويت الإلكتروني نهائيًا خلال الفترة الانتخابات المقبلة.

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سبب منع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)



علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بعد انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم وهجوم مصطفى قمر عليه.

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طارق الشناوي: فوجئت بشتائم مصطفى قمر ضدي (فيديو)



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة خلال الفترة الماضية من أجل المصريين واحتياج الدولة لها وليس لمنافسة أي أحد، لافتًا إلى أن مصر مع مصلحة شعبها فقط لا غير، وتقدّم المشاريع لصالح شعبها وصالح البلد فقط.

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وزير النقل: مصر جاهزة لمساعدة الأشقاء العرب في إنشاء أي مرافق (فيديو)



قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.

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الزراعة: وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية

