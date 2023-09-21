علي الدين هلال: أتمنى وجود برامج مختلفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

أكد الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بـالحوار الوطني، أن علاقة المواطن المصري برمز السلطة دائماً معقدة ، ومشهد محاكمة رئيس الدولة لم يغير الموروث الثقافي في فكر المصريين.

أتمنى أن يتاح لكل المرشحين بـ الانتخابات الرئاسية فرصة التعبير عن برامجهم

وأضاف علي الدين هلال خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج مختلفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن يتاح لكل المرشحين فرصة التعبير عن تلك البرامج.

وأشار المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني إلى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون الانتخابات الرئاسية تنافسية تعددية موفق للغاية.