نقيب الفلاحين يعلق على وصول سعر قنطار القطن لـ11 ألف جنيه.. مفاجأة مدهشة

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على المزادات العلنية لبيع القطن، ووصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه.

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، مساء اليوم :"وصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 الف جنيه مفاجأة مدهشة ".

وتابع نفيب الفلاحين: "لأول مرة يصل سعر قنطار القطن لهذا السعر الخيالي وهذه الأسعار سوف تؤدي إلى زيادة المساحات المزورعة من القطن الموسم المقبل".



نشهد عيد لمزارعي القطن بعد وصول سعر القنطار لرقم غير مسبوق

وأردف :" نشهد عيد لمزارعي القطن في مصر بعد وصول سعر القنطار لرقم غير مسبوق "، لافتا إلى أن الفضل يعود إلى منظومة المزايدة في بيع القطن بما يسهم في الوصول إلى أفضل سعر للمزارع ".