عصير البنجر الطبيعي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

يزعم علماء أستراليون أن شرب عصير البنجر الطازج يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

يعتبر الباحثون أن عصير البنجر الطبيعي وسيلة فعالة للغاية لخفض ضغط الدم المرتفع وهذا ما ورد على وجه الخصوص في منشور "حجج وحقائق".

يؤكد العلماء الأستراليون على أنه من الصحيح شرب عصير البنجر الطازج الطبيعي فقط بعد السماح له بالنقع، وينصحون بشرب هذا العصير بعد 20 دقيقة من عصره.

وفقا للخبراء، من المستحسن شرب عصير البنجر المخفف - من الأفضل إضافة عصير التفاح أو الجزر إليه.

"يعمل عصير الشمندر على تحسين تدفق الدم عن طريق تعزيز الاسترخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وقال الخبراء عن قدرة عصير البنجر على خفض ضغط الدم، ويحدث هذا بسبب مركبات النيتروجين الموجودة في المحصول الجذري.

وأضاف العلماء أيضًا، لا تنسوا أن البنجر يحتوي على الكثير من السكر.