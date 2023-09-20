بايرن ميونخ يسقط مانشستر يونايتد برباعية في مباراة تاريخية بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً عريضاً على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مستهل مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الاول

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل أفضل وباغت بايرن ميونخ بهجوم ضاغط وأهدر راشفورد فرصة محققة في الدقائق الأولى.

استمرت معاناة بايرن ميونخ خاصة في الجانب الدفاعي طوال الربع ساعة الأولى ونجح اليونايتد في شن العديد من الهجمات الخطيرة.

بمرور الوقت تماسك بايرن ميونخ وبدء في الاستحواذ على وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 ليسجل ليروي سان الهدف الأول من تسديدته الأولى مستفيداً من الخطأ الفادح للحارس اندريه أونانا.

وبعد دقيقتين فقط وبعد مجهود فردي من جمال موسيالا نجح سيرجي جنابري في مضاعفة تقدم الفريق البافاري.

حاول اليوناتيد العودة في اللقاء وإستعاد توازنه في وسط الملعب بحثاً عن تسجيل هدف يقلص به الفارق قبل نهاية الشوط الأول دون جدوى لتنتهي الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 2-0.

الشوط الثاني

بدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني للقاء بأفضل صورة ممكنة ونجح في الضغط على مدافعي بايرن ميونخ بحثاً عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

وبعد 3 دقائق فقط نجح راسموس هويلاند في تسجيل أول أهداف اليوناتيد من تسديدة قوية سكنت شباك بايرن لتصبح النتيجة 2-1.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط، حتى نجح هاري كين في وضع أولى بصماته مع بايرن في دوري الأبطال بتسجيل هدف فريقه الثالث من علامة الجزاء.

وكاد ليروي ساني أن يضف الهدف الرابع بعد جملة رائعة الا أن تسديدته أرتدت من القائم الأيمن للحارس أونانا.

فرض بايرن ميونخ سيطرته تماماً على ملعب اللقاء بينما ظهر مانشستر يونايتد بصورة باهتة امام الفرص المتتالية من بايرن.

وفي الدقيقة 88 سجل البرازيلي كاسمييرو هدفاً عكس التيار لمانشستر يونايتد لتصبح النتيجة 3-2 وتستعل الدائق الأخيرة من عمر اللقاء.

هاجم اليونايتد بكامل خطوطه واستغل بايرن ميونخ ذلك وشكلتهجماته المرتدة خطورة كبيرة وارتدت كرة هاري كين من القائم قبل أن يضيف البديل تيل رابع الأهداف ثم قلص اليونايتد الفارق مرة أخرى بهدف عن طريق برونو فيرنانديز وتنتهي المباراة بفوز البافاري بنتيجة 4-3.