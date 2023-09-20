الكافيين قد يكون سببا في فشل النظام الغذائي

يجرب الملايين من الأشخاص مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية، وفي بعض الأحيان لا يستطيعون معرفة سبب عدم نجاحها، وتبين أن استهلاك الكافيين قد يكون أحد هذه الأسباب.

وفقًا لأخصائيي التغذية يرتبط فقدان الوزن والكافيين والنوم ارتباطًا وثيقًا. ولهذا السبب من المهم أن تراقب عن كثب عادات نومك واستهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

وعلى وجه الخصوص، يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ألا يشربوا القهوة أو الشاي بعد الساعة 3-4 مساءً، ووجد باحثون من جامعة برشلونة أن الكافيين يستغرق 45 دقيقة فقط ليؤثر بشكل كامل على الجسم هذا هو مقدار امتصاصه بواسطة الأغشية داخل الخلايا، وفي هذه الحالة، يستمر تأثير الكافيين حوالي 6 ساعات.

وجد علماء أمريكيون مؤخرًا أن تناول الكافيين قبل 6 ساعات من الذهاب إلى السرير له تأثير سلبي على الراحة أثناء الليل، ولهذا السبب من المهم للغاية عدم شرب الشاي أو القهوة في المساء، خلافا للتقاليد الراسخة يستغرق الكافيين عدة ساعات حتى يغادر الجسم بالكامل.

ومع ذلك، لا يوجد الكافيين في الشاي والقهوة فقط يذهب الكثير منا إلى صالة الألعاب الرياضية لإنقاص الوزن، وتدليل أنفسهم بمشروبات الطاقة قبل وبعد الفصول الدراسية في بعض الأحيان يكون محتوى الكافيين فيها أعلى بكثير من المشروبات التقليدية، ويستخدم العمال مشروبات الطاقة لزيادة إنتاجيتهم، والمراهقين والشباب الذين يستعدون للامتحانات.

مشروبات الطاقة تعطل كثافة المعادن في العظام وتؤثر سلبًا على الصحة الهرمونية، أنها تساهم في ارتفاع ضغط الدم، والإجهاد، والقلق، وتلف الكلى، والتعب، والتهيج، وآلام في المعدة والسمنة.