كشوفات pdf: الاسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة بحث منصة مظلتي

تعد أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أكبر وجبة سيتم الإعلان عنها للإعانة الاجتماعية. حيث تتضمن أكثر من مليون و900 ألف أسرة، ويزيد مبلغ الرعاية الاجتماعية عن 400 مليار دينار عراقي(تُشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم قبول عدد كبير من الطلبات وتأكيد المستفيدين المستحقين للمساعدة المالية. ينصح الأفراد المستحقون بالاطلاع على الكشوفات والتحقق من استلامهم للمساعدة المالية المطلوبة. يتوفر رابط للكشوفات على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية.)

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة لعام 2023، يُمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يُشجع الأفراد المستحقين على التحقق من الكشوفات والاستعلام عن حالتهم لضمان استلامهم للمساعدة المالية المقدمة.

عندما يتعلق الأمر بتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، فإن حكومة العراق تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين. تعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من البرامج التي توفر المساعدة المالية للعائلات والأفراد الذين يعيشون في ظروف صعبة. وتؤكد الحكومة على التزامها بتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات وتحسين جودة حياتهم.

من جانبه، أعرب السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، عن ارتياحه لتقدم عملية توزيع الرعاية الاجتماعية وأكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للمستحقين. وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ يزيد عن 400 مليار دينار عراقي لهذه الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الوجبة الخامسة من الرعاية الاجتماعية

في سياق الرعاية الاجتماعية، تعتبر الوجبة الخامسة واحدة من البرامج والخدمات المقدمة للأفراد والعائلات الذين يعانون من مستوى دخل متدنٍ وفقر، تُعرف الوجبة الخامسة أيضًا بمصطلحات مختلفة في الدول المختلفة، مثل المساعدة الغذائية العاجلة أو البرنامج الغذائي التكميلي. تهدف هذه الوجبة إلى توفير تغذية صحية ومتوازنة للأفراد الذين يواجهون صعوبات في تأمين الغذاء الكافي لأنفسهم وعائلاتهم.

تعد هذه الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية الوجبة الأكبر من نوعها، حيث تشمل أكثر من مليون و900 ألف أسرة في العراق، ويبلغ مجموع الرعاية الاجتماعية المخصصة لهم أكثر من 400 مليار دينار عراقي.

خطوات الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكن التعرف عليها بطريقة سهلة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

يمكنك الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الضغط هنا ..

كما الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ملفات بصيغة pdf اسماء الوجبة الخامسة والأخيرة

نتيجة للإقبال الكبير على هذا الإعلان المهم، أتاحت الوزارة رابطًا مباشرًا على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية للبحث عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2023.

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة، يُرجى زيارة الرابط التالي: [رابط البحث](رابط البحث)، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة العراقية بتوفير الرعاية والدعم للفئات المحتاجة في البلاد، وتعزز من روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023؟

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بعد أن تعرفنا عليها يجب أن نوضح أن هناك بعض الأوراق الواجب توافرها حتى يحصل الشخص على هذا الدعم ومن أهم هذه الأوراق وما يلي:

يجب أن يحضر صاحب الطلب هوية قائمة.

ويجب أن يقدم شهادة ميلاد أصلية لجميع أفراد الأسرة.

ويجب توفير صورة شخصية حديثة.

رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية

كما انه من المقرر أن يتم العمل على الاستعلام عن رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال موقع منصة مظلتى الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة الخاصة بشهر أيلول الجارى 2023.

شروط الحصول على الدعم:

تقررت من قبل الشؤون الاجتماعية في العراق منح منحة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في كسب الدخل، ولكن بشرط وجود الشروط التالية: