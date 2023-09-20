من خلال منصة مظلتي لينك تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2023 جميع المحافظات

ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تعد هذه المنحة من ضمن المساعدات التي تقوم حكومة العراق على توفيرها لعدد كبير من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا. وقد كشف السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، عن الكشوفات صباح اليوم الأربعاء.

ويبحث العديد من المواطنين العراقيين حاليًا عن تفاصيل الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها بدأت في الإعلان عن أسماء المستفيدين المتبقين من الوجبة التاسعة، والتي تم تقسيمها إلى عدة جهات بسبب عدد المتقدمين والمستفيدين الكبير. ويتم الآن الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة.

تم تجهيز الكشوفات بعناية فائقة وتضم قائمة بأسماء المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية. صممت هذه المبادرة لتوفير الدعم اللازم لأولئك الذين يعانون من ظروف صعبة. ويسرنا أن نعلن أنه تم قبول عدد كبير من الطلبات وتم تأكيد مئات الأسماء المستحقة. نود التنويه إلى أن الكشوفات الخاصة بهذه الدفعة ستكون متاحة على الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية. نشجع جميع المستحقين على التحقق من الكشوفات والتأكد من استلام المساعدة المالية المطلوبة.

وتُعد قائمة هامة للأفراد الذين يستحقون الدعم والرعاية الاجتماعية في المجتمع، تتضمن هذه القائمة عادة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر المنهكة، والمهاجرين، وغيرهم من الفئات الضعيفة والمحتاجة، يتم تحديد أسماء المشمولين عن طريق إجراء دراسات اجتماعية وتقييم الحاجة، حيث يتم توفير الدعم والمساعدة لهؤلاء الأفراد من خلال توفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن والمساعدات المالية والخدمات الأخرى التي تعزز مستوى معيشتهم وتحسن ظروف حياتهم الاجتماعية.

خطوات الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكن التعرف عليها بطريقة سهلة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

يمكنك الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الضغط هنا ..

كما الحصول علي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023؟

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بعد أن تعرفنا عليها يجب أن نوضح أن هناك بعض الأوراق الواجب توافرها حتى يحصل الشخص على هذا الدعم ومن أهم هذه الأوراق وما يلي:

يجب أن يحضر صاحب الطلب هوية قائمة.

ويجب أن يقدم شهادة ميلاد أصلية لجميع أفراد الأسرة.

ويجب توفير صورة شخصية حديثة.

رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية

كما انه من المقرر أن يتم العمل على الاستعلام عن رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال موقع منصة مظلتى الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة الخاصة بشهر أيلول الجارى 2023.

شروط الحصول على الدعم:

تقررت من قبل الشؤون الاجتماعية في العراق منح منحة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في كسب الدخل، ولكن بشرط وجود الشروط التالية: