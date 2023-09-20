أسوة بالبصل.. "الخضراوات والفاكهة" تطالب بإيقاف تصدير بعض المنتجات لضبط الأسعار (فيديو)

علق حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على قرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة 3 شهور لإحداث ضبط في الأسعار.

الدولة تدخلت من أجل إحداث حالة ضبط في أسعار البصل بالأسواق

وقال حاتم نجيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الدولة تدخلت من أجل إحداث حالة ضبط في أسعار البصل بالأسواق".

وأضاف حاتم نجيب:" طالبنا بإرجاء العملية التصديرية لبعض الخضر والفاكهة لإحداث ضبط في الأسعار، لافتا إلى أن قرار وقف تصدير البصل يؤدي إلى حدوث إتاحة للمنتج وزيادة حجم المعروض لحدوث حالة من الاتزان في الأسعار ".

وأردف:" هناك طلب كبير من الأسواق الخارجية على المنتجات الزراعية المصرية والعالم كله يتهافت على المنتجات الزراعية المصرية".