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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير النقل يكشف عن موعد التشغيل الرسمي لقطار المونوريل (فيديو)

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل سيدخل في مرحلة التشغيل التجريبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في تشغيله، من خلال 4 إلى 5 محطات لعمل تكامل بين المحطات وبعضها البعض، وبداية من شهر مارس إلى أبريل في العام المقبل سيتم تشغيله بشكل رسمي للمواطنين.

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 سرعة المونوريل لا تشكل أي خطورة على أحد

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن سرعة المونوريل لا تشكل أي خطورة على أحد و القطاريعمل بدون سائق، إذ إن معامل الأمان عالي جدًا.. ويتم تشغيله من خلال مركز التحكم والسيطرة من خلال العاصمة الإدارية.

وتابع أنه وجّه الدعوة للرئيس السيسي من أجل رؤية قطار المونوريل في محطة المشير طنطاوي، لافتًا إلى أن قطار المونوريل هو الأول من نوعه في المنطقة.

واستكمل أن التشغيل الرسمي لقطار المونوريل سيكون في شهر مارس أو أبريل المقبل.

 

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