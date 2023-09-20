وزير النقل: مصر جاهزة لمساعدة الأشقاء العرب في إنشاء أي مرافق (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر قامت بتنفيذ مشروعات عملاقة خلال الفترة الماضية من أجل المصريين واحتياج الدولة لها وليس لمنافسة أي أحد، لافتًا إلى أن مصر مع مصلحة شعبها فقط لا غير، وتقدّم المشاريع لصالح شعبها وصالح البلد فقط.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مصر جاهزة لمساعدة الأشقاء العرب في إنشاء أي مرافق يحتاجونها، لافتا إلى أن المشاريع التي تتم في المنطقة العربية ليست لمنافسة مصر، وإنما لمصلحة الشعوب، ومصر أيضًا تعمل من أجل مصلحة الشعب المصري، ومصلحة 105 ملايين نسمة.

قناة السويس لن يكون لها بديل على الإطلاق

وتابع وزير النقل، أن قناة السويس لن يكون لها بديل على الإطلاق، إذ إن القطار الكهربائي السريع هي أداة من الأدوات المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية من أجل مساعدة قناة السويس،موضحا: " القطار هيشيل 50 حاوية أو 100 حاوية، في حين أن المركب بتشيل 100 ألف حاوية أو ما شابه، لو جينا حسبناها هتلاقيها بتشيل أد 240 قطار في المركب الواحدة".

وشدد على أن قناة السويس ليس لها منافس على الإطلاق في العالم، وهي الممر الملاحي الأول في العالم الذي ينقل من 10 لـ 12%، وتقديرات أخرى تشير من 15 لـ 18% من التجارة العالمية.