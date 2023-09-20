سباك يحاول إنهاء حياة ترزي في الشارع بالوراق.. والمحكمة تؤجل القضية

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة “سباك” متهم بالشروع في قتل “ترزي” بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لسماع شهود الاثبات.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “13075 لسنة 2022 جنايات الوراق” أنه في يوم 16 سبتمبر عام 2022، شرع المتهم "محمد. ا"، 26 سنة، سباك، في قتل المجني عليه "طاهر. م"، ترزي، 32 سنة، عمدًا بأن طعنه عدة طعنات مستخدما في ذلك سلاح أبيض "مطواه" فأحدث عمدًا إصابته قاصدًا إزهاق روحه، إلا إنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.



وكشفت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواه" دون مسوغا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استعملها في ارتكاب الجريمة.

وأكد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، بأنة حال سيره بالطريق العام تصادف وجود المتهم وما أن شاهده المتهم حتي قام بالتعدي عليه بأن سدد إليه عدة ضربات مستخدما في ذلك سلاح أبيض "مطواة" مما احدث إصابته قاصدا من ذلك ازهاق روحه.

بائع يقتل زوجته ويصيب شقيقها بطلق ناري في الشرقية

أنهى بائع حياة زوجته وأصاب شقيقها بطلق ناري، بسبب خلافات زوجية، وإقامة الزوجة دعوى قضائية ضده

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول «أية. ع»، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق خرطوش في الرأس والصدر، وشقيقها حمدي، 35 سنة، ترزي، مصابًا بطلق خرطوش في الصدر والساق.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها «محمد .أ»، 35 سنة، بائع بيض على تروسيكل، وذلك بسبب خلافات زوجية بين الزوجين وصلت إلى المحاكم، وأن المتهم على إثر تلك الخلافات قد اشترى بندقية خرطوش وذهب إلى منزل أهل زوجته وأطلق على زوجته وشقيقها النيران ليقتلها ويصيب شقيقها، وبعد جريمته ذهب إلى مركز الشرطة وسلم نفسه وسلاح الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وبيان كيفية حدوثها، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث.