أفضل وقت لشرب فنجان قهوة.. خبراء يجيبون

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، يبلغ عمر النصف للكافيين حوالي أربع إلى ست ساعات، لذلك لا تتفاجأ إذا كان شرب القهوة أثناء النهار يمنعك من النوم جيدًا أثناء الليل.

بعد شرب القهوة، عادة ما يستغرق الأمر من 15 إلى 45 دقيقة لتشعر بتأثيرات الكافيين المنشطة، ويحذر الخبراء من أن الكافيين بدوره يستغرق وقتًا أطول بكثير ليتم هضمه بالكامل في الجسم، وقالت إدارة الغذاء والدواء (FDA) إن نصف عمر الكافيين يبلغ حوالي أربع إلى ست ساعات وهذا يعني أنه بعد أربع إلى ست ساعات من الاستهلاك، ما يقرب من نصف الكافيين لا يزال في الدم.

وأي شخص يشرب 100 ملغ من الكافيين في الساعة 10 صباحًا سيظل لديه حوالي 25 ملغ من الكافيين النشط في نظامه في الساعة 10 مساءً. يقول الخبراء: "إذا تم شرب القهوة في الساعة 16:00، فبعد ست ساعات سيكون هناك 50 ملغ من الكافيين في الدم، وهو أكثر مما يوجد في مشروبات الطاقة.

لاحظوا أن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع الكافيين، وتتأثر الحساسية تجاه الكافيين ومدى سرعة تحلل الجسم لهذه المادة بالعمر: تكون تأثيرات الكافيين أقوى لدى كبار السن مقارنة بالبالغين الأصغر سنًا. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الحساسية للكافيين على عدد مرات تناوله: مع الاستخدام المنتظم، يعتاد الجسم عليه.

الطريقة الوحيدة لمعرفة كيفية عمل الكافيين هي من خلال الملاحظة الذاتية. بالنسبة لبعض الناس، فإنه لا يتعارض مع عملية النوم على الإطلاق.

وقال الدكتور سامباث، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث في كاليفورنيا: "إذا لم تكن تواجه صعوبة في النوم وتشعر براحة جيدة طوال اليوم بعد نوم الليل، فيمكنك شرب القهوة في نهاية اليوم".

بخلاف ذلك، يوصي الأخصائي بشرب فنجان القهوة الأخير قبل النوم بـ 8-10 ساعات على الأقل.

إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، فمن المنطقي أن تتخلى عن القهوة ليس فقط أثناء النهار، ولكن أيضًا لفترة معينة بشكل عام، كما يعتقد الخبير.