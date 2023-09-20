السجن 6 سنوات لقهوجي يتاجر في الهيروين بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بمقهى بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتجاره في المواد المخدرة بالبدرشين.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم “ 11014 لسنة 2023 _جنايات البدرشين” أن المتهم "سليمان.ج"، عامل بمقهي، محبوس، أحرز في يوم 27 مايو لعام 2023، بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا" الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 ألف قرص ترامادول في كرداسة

وفي وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي بحوزته 19 ألف قرص ترامادول في منطقة كرداسة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 55 كيلو حشيش وهيدرو في الشرقية

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 40 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع .

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل انتحل صفة رجل أمن لسرقة سيارة سيدة في أكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة، وتمكن من سرقة سيارة سيدة بمنطقة حدائق أكتوبر، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم، بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

بالفحص وسؤال المبلغة (مقيمة بدائرة القسم) قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

