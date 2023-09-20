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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاري كين يضيف الهدف الثالث لبايرن ميونخ أمام اليوناتيد

هاري كين
هاري كين

عزز فريق بايرن ميونخ الألماني تقدمه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بإضافة الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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مانشستر يونايتد يقلص الفارق أمام بايرن ميونخ

وسجل الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وكان بايرن ميونخ قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما ليروي ساني وسيرجي جنابري قبل أن يقلص راسموس هويلاند النتيجة في بداية الشوط الثاني للقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

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