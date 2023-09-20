إخماد حريق نشب داخل شقة في الهرم

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، دون إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتمت السيطرة عليه، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

التحقيق في واقعة انهيار حفرة على عامل في العياط

من ناحية أخرى تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقي عامل مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مندوب مبيعات يخطط لسرقة صاحب العمل والحصيلة 3 ملايين جنيه

استغل مندوب مبيعات عمله السابق في ارتكاب واحدة من جرائم التي تبين عدم الأمانه وخيانة العيش والملح، حيث تتبع خط سير زميل سابق له على علم بحيازته مبلغ مالي وخطط لسرقته بمساعدة اثنين أخرين.

وضع المتهم الخطة وكانت نتيجتها سرقة سيارة صاحب العمل التي يستقلها زميله، وبداخلها مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه.

الواقعة كشفها بلاغ لـ قسم شرطة الأهرام بـ مديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارة ملاكي خاصة بمالك عمله وبداخلها مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله" أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقي المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة، ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعة