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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صحفي ليبى باكيًا: درنة تحولت إلى مدينة أشباح في ساعات

درنة بعد الإعصار
درنة بعد الإعصار المدمر

قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، إن مدينة درنة الليبية أصبحت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالنظر إلى فداحة الكارثة والموقف على الأرض.

وأضاف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن 5 أحياء رئيسية من أحياء مدينة درنة، من بينها أحياء تقليدية انهارت تمامًا وجرفتهم السيول ولا تزال تحت مياه البحر.

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مدينة أشباح

كما أشار إلى أن جثث الضحايا ما زالت تحت الأنقاض وحتى الآن العدد مجهول، موضحًا أن العديد من فرق الإنقاذ الليبية والعربية من مصر والسعودية والإمارات حاولت أن تساهم في تقليل الأضرار.

وتابع أن الظروف ما تزال سيئة جدًا والمأساة في ارتفاع، وتم إنقاذ عدد من الأحياء لكن بالأمس تم الإعلان أنه لا أمل في الوصول لأي ناجين في درنة.

وأردف أن مدينة درنة تحولت خلال ساعات من مدينة يسكنها حوالي 120 ألف مواطن إلى مدينة أشباح وركام وشوارع منهارة بالكامل.

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