موعد مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع المذيع الأمريكي بريت باير

تتجه أنظار العالم العربي والغربي للقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع اكبر المذيعين السياسيين الأمريكيين "بريت باير"، التي تبث من مدينة نيوم.

وشغلت مقابلة الأمير محمد بن سلمان الكثيرون حيث تأتي في زخم الاحداث والمستجدات الإقليمية والعالمية، مما جعلها ترند بموقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول البعض للقطات من المقابلة والتي نشرتها القناة وظهر فيها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يجيب على مذيع "قناة فوكس نيوز" حين سأله ما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلته معه.

فأجاب: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة".

موعد مقابلة محمد بن سلمان

وكانت قناة “فوكس نيوز” قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، كشفت ما ستتطرق له المقابلة، منوهة أنها ستطرح مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية كبرى منذ عام 2019.

ومن المقرر أن تُذاع مقابلة ولي العهد السعودي مع "فوكس نيوز" “FOX News” الأمريكية في تمام الساعة الواحدة من صباح غد الخميس.

تغريدة الإعلامي السعودي سعود الدسوري حول مقابلة محمد بن سلمان