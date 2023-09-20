إلزام عصابة تهريب المهاجرين بنفقات إعادة الضحايا لمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاملين وعاطلين ومحاميا وطالبا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه، ومعاقبة عاطل آخر بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا، مع إلزام المحكوم عليهم بنفقات إعادتهم لمصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عاطف طلعت، 34 سنة، عامل، حسن كمال، 43 سنة، عامل، رض البيلي، 37 سنة، بدون عمل، علي رضا، 32 سنة، طالب بالمعهد العالي للمنشآت الصناعية والإنتاج، حسين صابر، 45 سنة، محام حر، محمد جمال، 25 سنة، بدون عمل، وشقيقه اسلام جمال، 38 سنة، بدون عمل بدائرة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بتهريب وآخرين مجهولين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى «مبالغ مالية» من 9 أشخاص، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة الاتحاد الأوروبى، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وكما أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا.

وأضافت شهادة شريف أحمد، مالك محل، 40 سنة، أحد المجنى عليهم، بأنه في إطار سعيه للهجرة إلى دولة إيطاليا بحثا عن فرصة عمل، تواصل مع المتهم الأول واتفق معه على تدبير إجراءات هجرته إلى هناك بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالى قدره 120 ألف جنيه مصري وبناء على ذلك قام المتهم بربطه ببعض المهربين في مدينة السلوم والذين مكنوه من دخول دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية ومنها حاولوا تسهيل هجرته بطريقة غير مشروعة إلى دولة إيطاليا.

وأكدت شهادة إبراهيم حسن، 28 سنة، حداد مسلح بأنه في شهر أغسطس من العام الماضى خلال بحثه عن فرصه عامل بالخارج تواصل مع المتهمين السادس والسابع واتفق معهما على تدبير إجراءات هجرته إلى هناك بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.

وأوضحت تحريات العقيد شرطة حازم أحمد عطية أبو السعد، مفتش بإدارة الهجرة غير الشرعية صحة تلك الوقائع.